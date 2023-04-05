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    Закладчика наркотиков задержали в Костанае

    5 Апреля 2023, 21:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские задержали 29-летнего жителя областного центра. В ходе личного обыска у него изъят zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в качестве закладки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом. Общий вес наркотиков составил 30,62 гр, в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия», - говорится в сообщении.

    Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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