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Закладчика наркотиков задержали в Костанае

23 Января 2023, 22:32
Закладчика наркотиков задержали в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Сотрудниками по противодействию наркопреступности Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний подозреваемый, который занимался закладкой наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Мужчину задержали с поличным во дворе многоквартирного дома областного центра.

«При личном обыске изъяты два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом красного цвета. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «психотропным веществом а-PVP». Общий вес составил более 20,08 граммов», - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части третьей «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.


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