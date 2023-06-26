Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Закладчика мефедрона задержали в Кокшетау

    26 Июня 2023, 22:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау. При обыске полицейские изъяли 30 полиэтиленовых свертков с мефедроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора – 2023» в одном из дворов Кокшетау по подозрению в хранении синтетического наркотика задержан 37-летний горожанин. При проведении следственных мероприятий, полицейские обнаружили у мужчины 30 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции, предположительно мефедроном. Точный состав и вес изъятого вещества определит экспертиза.

    Согласно предварительной версии, на протяжении некоторого времени задержанный распространял закладки с «синтетикой» на территории Кокшетау, в день задержания он также занимался незаконным промыслом.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 264 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта». Согласно санкции статьи, горожанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Специальная пограничная операция: задержаны более 200 нарушителей, изъяты наркотики и оружие
    Употребляющего синтетический наркотик пассажира авто сняли дорожные камеры в Шымкенте
    Правительство РК утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
    Серийную мошенницу задержали в Туркестане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне