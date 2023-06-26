Закладчика мефедрона задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау. При обыске полицейские изъяли 30 полиэтиленовых свертков с мефедроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 июня сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора – 2023» в одном из дворов Кокшетау по подозрению в хранении синтетического наркотика задержан 37-летний горожанин. При проведении следственных мероприятий, полицейские обнаружили у мужчины 30 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции, предположительно мефедроном. Точный состав и вес изъятого вещества определит экспертиза.

Согласно предварительной версии, на протяжении некоторого времени задержанный распространял закладки с «синтетикой» на территории Кокшетау, в день задержания он также занимался незаконным промыслом.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 264 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта». Согласно санкции статьи, горожанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.