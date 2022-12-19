Закладчика кокаина задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закладчика наркотиков задержали полицейские Алматы. У мужчины изъят кокаин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Распространением этого вида наркотиков занимался 31-летний житель Алматы. Он делал закладки недалеко от своего дома. Там его и задержали сотрудники полиции.





«Гражданин Г. сообщил, что тиражированием наркотиков стал заниматься относительно недавно. По его словам, работу предложил незнакомец, связь поддерживали исключительно через мобильный мессенджер. В момент задержания у фигуранта было обнаружено и изъято десять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Судебно-химическая экспертиза показала, что это – крупная партия кокаина. Действия наркодельца квалифицированы по ст.297 ч.3 УК РК. Он взят под стражу», – сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.

Канал поставки наркотиков в мегаполис устанавливается оперативниками управления по противодействию наркопреступности.

Фото: polisia.kz















