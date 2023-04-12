Закладчик синтетических наркотиков задержан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержали закладчика синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«2 апреля сотрудниками патрульной полиции получен вызов о том, что в одной из съемных квартир по ул. братьев Жубановых квартросъемщик находится в неадекватном состоянии. Прибывшему наряду полиции дверь открыл 23-летний парень, который, увидев полицейских, выбросил рюкзак в окно. В ходе осмотра места, куда упал рюкзак черного цвета, внутри него обнаружены 267 zip-пакетов с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой черного и синего цвета. Также изъяты электронные весы, 3 респиратора и медицинские перчатки», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 297 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС.



