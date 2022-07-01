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    Закладчик наркотиков в Актобе получил свыше 10 лет тюрьмы

    1 Июля 2022, 23:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 10 лет тюрьмы получил закладчик наркотиков в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Специализированном межрайонном судом по уголовным делам Актюбинской области 22 июня рассмотрено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Актобе, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.п.1),3),5) УК РК за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, у которого изъято более 19 граммов психотропного вещества, а добровольно предоставил сотрудникам полиции 11 свертков с психотропным веществом, обернутых изолентой.

    На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

    «Приговор вступил в законную силу. Ему предназначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. Всего за прошлый год и истекший период этого года в суд было направлено 15 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ.По девяти делам уже вынесены приговоры, каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Суды МВД РК Борьба с наркотиками
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