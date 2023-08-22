Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Закладчик-гастролер из Костанайской области задержан в Кокшетау

    22 Августа 2023, 19:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 21-летнего жителя Кокшетау поймали с партией синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В минувшие выходные сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в Кокшетау по улице Б. Момышулы задержан 21-летний житель области, у которого обнаружены 18 свертков, обмотанных изолентой, с неким веществом», - сообщили в полиции.

    Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком а-PVP, весом более 12 гр.

    Со слов подозреваемого, он приехал в Кокшетау 17 августа для распространения наркотиков через тайники, и уже успел сделать несколько закладок.

    Полицейские устанавливают преступные связи задержанного и канал поставки наркотиков в область.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Борьба с наркотиками Кокшетау полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО
    Командира полка ДП Шымкента освободили от должности из-за коррупции подчиненного
    Полиция Акмолинской области ищет 17-летнюю девочку, ушедшую из дома
    2,5 тонны цист рачка «Артемия салина» изъяли у жителя Павлодара
    Популярное
    1 Что успел сделать в регионе бывший аким СКО
    2 Комиссию по проблемным вопросам уборочной кампании создали в Акмолинской области
    3 Министр транспорта проедет по маршруту «Алматы - Усть-Каменогорск» на автомобиле
    4 Участок улицы Жансугурова закроют из-за строительства развязки в Алматы
    5 Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана