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    • Закладчицу «синтетики» приговорили к 11 годам лишения свободы в СКО

    4 Августа 2022 14:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске вступил в законную силу приговор в отношении 22-летней закладчицы, у которой был изъят синтетический наркотик в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские задержали девушку в феврале. Согласно приговору суда, ей предстоит провести в местах лишения свободы 11 лет. Дополнительно суд назначил принудительное лечение от наркозависимости по месту отбытия наказания.

    «Проблема современности -снижение среднего возраста как наркомании, так и наркопреступности. Молодых людей привлекает легкий заработок. Они не думают о последствиях своих действий для здоровья населения, о том, что сбыт наркотиков законодательство предусматривает суровое наказание. В нынешнем году в СКО были вынесены судебные приговоры 22 закладчикам. Из них 12 - люди не старше 25 лет. Между тем, в среднем они получают наказание от 10 до 12 лет лишения свободы», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

    С начала года в области выявлено 123 различных наркоправонарушения, из них 46 фактов сбыта.


    Фото: polisia.kz
    #Борьба с преступностью #Общество #Петропавловск
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