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    Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала турнира по боксу на Олимпиаде

    31 Июля 2021, 15:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по боксу среди мужчин и женщин. Казахстанский боксёр Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Соперником казахстанца был представитель Японии Даисуке Наримацу. До начала матча, японец снялся с соревнований в связи с травмой. Таким образом Сафиуллин прошёл в следующий круг турнира.

    Ранее казахстанский боксёр Сакен Бибосынов одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира.

    С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

    Фото: НОК Казахстана

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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