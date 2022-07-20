Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении экологии и окружающей среды города Алматы прокомментировали факт вырубки деревьев по адресу проспект Гагарина, 80. Заместитель руководителя управления Улан Абдулдаев сообщил, что управление не давало разрешения на вырубку, передает МИА «Казинформ».

«Управлением экологии и окружающей среды города Алматы разрешение на вырубку деревьев по адресу пр. Гагарина, 80 не выдавалось.

По данному факту совместно сотрудниками МПС ДП г. Алматы организован выезд на место. В ходе обследования установлен факт кронирования деревьев породы тополь в количестве 3 штук.

По данному факту будет составлен административный протокол по статье 386 КоАП РК и взято гарантийное обязательство по компенсационной посадке деревьев лиственных пород в количестве 150 штук.

Заказчиком кронирования деревьев является: гр. Бекмусаев Б. К. осуществляющий строительство «Медицинского центра», расположенного по вышеуказанному адресу», - говорится в тексте комментария.