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    Заканчивается срок нахождения в ЕАЭС временно ввезенных до начала пандемии авто

    26 Августа 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.

    Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.

    «Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги», - сообщили в пресс-службе ЕЭК.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Транспорт ЕАЭС
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