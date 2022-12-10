Захвативший заложников мужчина погиб в Дрездене

ДРЕЗДЕН. КАЗИНФОРМ - Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего двух заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. Никто из заложников не пострадал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Нападавший был ранен во время операции по освобождению и позднее скончался. Полиция предполагает, что он страдал психическим заболеванием.

Ранее стало известно, что утром в субботу, 10 декабря, мужчина, вооруженный пистолетом, попытался ворваться в здание местной радиостанции Radio Dresden. Он открыл огонь по двери у главного входа, однако проникнуть внутрь не сумел. Сотрудники радиостанции успели укрыться в безопасном месте. Затем злоумышленник направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarktgalerie.

В связи со случившимся была проведена эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция призвала население и туристов держаться подальше от этого района. Расположенный поблизости рождественский рынок был закрыт в целях безопасности.

Чуть позже дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов в городском районе Пролис было обнаружено тело убитой 62-летней женщины и что подозреваемым в убийстве является ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.