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    Захватившего заложников в Kaspi банке арестовали на 2 месяца

    20 Июня 2023, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого по делу о захвате заложников в отделении Kaspi в Астане поместили под стражу на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

    «20 июня специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова», - говорится в сообщении суда.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Кроме того, глава МВД ответил на вопрос, какие требования выдвигал захватчик. Медики сообщили о состоянии заложников.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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