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    Захороненных в пантеоне не будут делить по религиозному признаку

    20 Апреля 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании общественного совета столичного маслихата был поднят вопрос целесообразности деления захороненных в пантеоне выдающихся личностей по вероисповеданию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Не нужно ли провести в пантеоне разные участки захоронений, в зависимости от религиозной принадлежности? Таким вопросом задались депутаты маслихата Астаны.

    На вопрос ответил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Марсель Узаков, которое, по его словам, является заказчиком проекта.

    «Мы являемся заказчиком, мы не хороним людей. Пантеон – это не просто обычное кладбище, где захораниваются видные деятели Казахстана. В связи с этим, было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство», - уточнил Марсель Узаков.

    Ранее сообщалось, чиновников каких рангов и обладателей каких званий и орденов будут хоронить в Национальном пантеоне.

    Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: Президенты Республики Казахстан; Премьер-Министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, Государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации Президента Республики Казахстан, председатели Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы».

    Также иметь право на захоронение в пантеоне будут другие граждане по особому решению Президента Республики Казахстан; с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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