17 Октября 2022, 16:39

Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района Алматы, обнаружено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н.э., передает корреспондент МИА «Казинформ».

В могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле. Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.

«Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году», - проинформировала директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Ляззат Сагындыкова.

Найденный на кладбище сакский воин не был молодым человеком. Об этом сообщил старший научный сотрудник Объединения музеев Алматы Мурат Нурпеисов.

«Судя по черепу, он был мужчиной, но не молодым. Кроме того, он не был королем. Причина в том, что с ним были захоронены не царские, а воинские вещи. Однако создается впечатление, что он из знатной семьи», - сказал Мурат Нурпеисов.

По его словам, о курганах в Алатауском районе стало известно в конце 1960-х годов.

«Здесь обнаружено девять курганов. Сейчас осталось только 4 кургана. Текущие археологические раскопки проводятся в специальных аварийных курганах», - сказал он.

В целом археологические раскопки в Алматы проводятся ежегодно.

«Ежегодно из бюджета выделяются на это средства. В настоящее время мы проводим научно-исследовательские работы по заказу городского управления культуры. Они проводятся с целью изучения, сохранения и популяризации нашего культурного наследия. На сегодняшний день на территории города Алматы под охраной государства находится 161 памятник истории и культуры», - проинформировала Ляззат Сагындыкова.