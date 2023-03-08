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    Загрязнение воздуха в Пекине достигло опасного для здоровья населения уровня

    8 Марта 2023, 02:09

    ПЕКИН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Плотность смога над Пекином во вторник достигла опасного для здоровья уровня, сообщает муниципальное метеобюро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 превысила в пригородном районе Тунчжоу 324 мкг на кубометр воздуха. Это более чем в девять раз превышает принятую в Китае норму безопасности. Концентрация более крупных частиц по шкале PM 10 в пекинской атмосфере - свыше 500 мкг на кубометр.

    Местные власти рекомендуют горожанам не выходить без надобности на улицу и не открывать окна.

    Сайт городских новостей «Синьцзинбао» сообщает, что загрязнение воздуха в Пекине превышает шесть баллов, что определяется как «тяжелое». Пылевые бури нередки в Северном Китае весной, однако в этот раз смог усиливается при слабом ветре, и причины загрязнения пока неясны

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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