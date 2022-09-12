Загрязнение воздуха в Алматы - озвучены причины и планы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 127 тыс. тонн. Более половины из них от автотранспорта – 70 тыс. тонн, стационарные источники – 46 тыс. тонн, частный сектор – 11 тыс. тонн (9%). Такими данными на заседании маслихата поделился заместитель акима города Аскар Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автотранспорт

Аскар Амрин отметил, что среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние три года вырос на 20%, в том числе из-за роста заезжающих автомобилей на 230 тыс. единиц. Содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе (от транспорта, котельных, ТЭЦ и других предприятий) в два раза превышает предельную допустимую концентрацию.

«Большой вклад в уровень загрязнения воздушного бассейна оказывают выбросы от автотранспорта. В городе числится 500 тыс. единиц автотранспортных средств, выбросы от которых составляют около 70 тыс. тонн – это более половины всех выбросов. За 8 месяцев этого года на 19 экологических постах выполнено 135 тыс. замеров, по результатам которых 26 тыс. авто не соответствуют эконормам. В этой связи, к концу 2022 года будут приняты Правила проведения замеров выбросов автотранспортных средств на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов. Указанные правила позволят простимулировать водителей к соблюдению экологических требований», - отметил он.

По его словам, к 2030 году после реализации Плана по развитию общественного транспорта, улучшению транспортной инфраструктуры и пробивки радиальных дорог нужно ставить вопрос об ограничении въезда на территорию города транспорта, не соответствующего экологическим требованиям. Также в 2025 году будет внедрена экомаркировка автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов.

На сегодня в городе ведется разработка сводного тома предельно допустимых выбросов для Алматы, данные будут получены в следующем году. В настоящее время возле автовокзала «Сайран» в пилотном режиме ведутся работы по установке оборудования для очистки воздуха. При показании эффективности оборудования, данный опыт будет распространен по территории города.

Замакима также считает, что одной из причин загрязнения воздуха Алматы является общественный транспорт и его инфраструктура. В этой связи, в 2025 году 1200 единиц дизельных автобусов планируется перевести на газ и электротягу, будут введены в эксплуатацию два новых автопарка, пять новых заправочных станций и обновлен троллейбусный парк в количестве 200 единиц.

«В 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Построено 60 км велодорожек к 2025 году. Развитие микромобильности и общественного транспорта в 2030 году приведет к сокращению использования личного автотранспорта. В результате вышеуказанных мер по экологизации автотранспортных средств будет снижено негативное влияние на окружающую среду и сократятся выбросы от передвижных источников до 37 тыс. тонн в год, это уменьшение на 50%», - поделился планами Аскар Амрин.

Частный сектор

В Алматы уровень газификации частного жилого сектора достиг 99%, не подключены к газовым сетям 1054 дома, из них 584 дома имеют возможность подключения, к 470 домам не подведены магистральные сети. Вместе с тем, большое влияние на формирование высокого уровня загрязненности воздушного бассейна имеет Алматинская область, где не газифицировано около 82 тыс. домов, из-за отсутствия магистрального газопровода. Акиматом области к 2025 году предусмотрена газификация 42 тыс. домов Алматинской агломерации. Второй этап - газификация 40 тыс. домов до 2030 года.

ТЭЦ

Наиболее значимый стационарный источник выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ - ТЭЦ-2, работающий на экибастузском уголе, и ТЭЦ-3 - на мазуте и угле. Сегодня указанные предприятия являются подведомственным объектами АО «Самрук-энерго». В целях минимизации воздействия на окружающую среду выбросов от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, АО «Самрук-энерго» прорабатывается вопрос перевода ТЭЦ на газ.

«Это позволит снизить объемы выбросов загрязняющих веществ на 33,5 тыс. тонн в год. Ожидаемый объем выбросов от ТЭЦ-2 будет на уровне 2,5 тыс. тонн в год в 2030 году. ТЭЦ-3 в 2030 году даст снижение выбросов еще на 11 тыс. тонн в год.

Реализация вышеуказанных мер позволит снизить общий уровень загрязненности атмосферного воздуха и достичь к 2025 году индекс AQI (Air Quality Index) пыли по РМ2,5 - 50, что подразумевается как хороший уровень воздуха, а содержание азота NO2 будет снижено до 60 мкг/кв. м, в 2030 году – до 40 мкг/куб. м. Благодаря вышеуказанным мерам мы сможем обеспечить достаточно чистый воздух на уровне общемировых стандартов», - заявил Аскар Амрин.

Планы

В период до 2025 года планируется посадка свыше 1,2 млн деревьев, до 2030 года дополнительно около 1,3 млн деревьев (с учетом вырубки и посадки).

«Все знают, что после посадки погибают 25% (четверть) деревьев. Вопрос приживаемости деревьев стоит остро. Это связано с несоблюдением нормативов по уходу, отсутствию поливной системы, качества саженцев. Сегодня мы имеем недостаточный тариф по уходу. Мы учтем эти ошибки прошлых лет. Для этого, решения вышеуказанных проблем будут отражены в новых Правилах по уходу и защите зеленых насаждений, которые должны быть обязательными ко всем субъектам озеленения. Данные Правила нужно принять до конца года. В городе свыше 84 тыс. аварийных деревьев. Для решения данной проблемы принята Программа по их поэтапной вырубке и замене на молодые саженцы в течение пяти лет», - заметил чиновник.

До конца 2022 года будут произведены работы по вырубке 5 тыс. аварийных деревьев и высажено 360 тыс. деревьев. В результате реализации данной программы будут высажены более 800 тыс. саженцев деревьев. До конца 2024 года для обеспечения качественными саженцами планируется организация питомников. На данный момент ведутся работы по проектированию двух питомников. Это обеспечит 35% всех саженцев деревьев и 60% всех кустарников, необходимых к 2025 году.

Будет начата работа по созданию до 2025 года новых общественных пространств с зелеными насаждениями на территории Алатауского, Наурызбайского, Жетысуского, Медеуского, Турксибского районов. В 2023-2025 годы будет проведено благоустройство рощи Баума, с санитарной вырубкой порядка 3 тыс. аварийных деревьев.

Для построения «экологического каркаса» города важное значение имеет состояние малых рек и водоемов. Будут произведены работы по очистке, берегоукреплению и озеленению прилегающих водоохранных зон семи водохранилищ, 26 оросительных каналов, 30 км рек и ручьев к 2025 году.

Дополнительно до 2030 года предполагается восстановление и очистка 20 оросительных каналов и 50 км рек и ручьев. В Алматы общая протяженность арычной сети составляет 1525 км, из них для полива используется 168 км, или 11%. В 2022-2024 годы будут реконструированы 276 км и построены 100 км новых арыков, восстановлены 25 км ливневой канализации. В целом в 2025 году восстановят комплексную систему орошения, доля полива через арычную сеть будет доведена до 40%.

Ожидается, что в 2025 году средняя обеспеченность зелеными насаждениями в них будет доведена до 13 кв. м на человека, к 2030 году - до 13,7 кв. м на человека. В 2025 году общая площадь парковых территорий будет доведена до 991,3 га, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 1 291,3 га.