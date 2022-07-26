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    Загруженность сахарных заводов остается на низком уровне - МСХ РК

    26 Июля 2022, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О текущей ситуации на рынке сахара, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила 42%, из которых 191 тыс. тонн или 35% составил тростниковый сахар, 36 тыс. тонн или 7% - свекловичный сахар», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ отметил, что благодаря мерам государственной поддержки обеспеченность за счет собственного производства за год выросла на 17% - с 139 до 227 тыс. тонн.

    В текущем году ожидается производство около 44 тыс. тонн свекловичного сахара и 225 тыс. тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченность прогнозируется на уровне 49% (269 тыс. тонн).

    «В настоящее время в стране функционируют 4 сахарных завода с общей суточной мощностью 2,4 тыс. тонн тростника и 8,7 тыс. тонн сахарной свеклы. При этом из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне», - добавил Ербол Карашукеев.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Минсельхоз Сахар
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