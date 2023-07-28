Загруженность молокоперерабатывающих предприятий Казахстана не превышает 77%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 172 молокоперерабатывающих предприятия мощностью 2,5 млн тонн продукции работают сегодня в Казахстане. При этом их загруженность не превышает 77% по причине нехватки необходимых объемов молока-сырья в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Из-за засухи 2021 года и подорожания кормов мелкие фермеры и личные подсобные хозяйства сократили поголовье животных, что привело к уменьшению сбора молока.

Для решения данной проблемы в стране действует проект по тиражированию опыта СКО с созданием сети молочно-товарных ферм во всех регионах, на реализацию которого в этом году выделено 100 млрд тенге. Согласно заявкам акиматов областей планируется профинансировать 65 проектов, которые смогут производить до 373 тыс. тонн молока в год. Разработан проект правил кредитования, согласно которому, срок кредитования составит до 10 лет, максимальная сумма кредита – 5 млрд тенге, номинальная ставка вознаграждения не превышает 2,5% годовых.

Кроме того, до 2025 года планируется реализация порядка 20 инвестиционных проектов по модернизации действующих молокоперерабатывающих предприятий.

Указанное количество и мощности МТФ позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность в молочных продуктах за счет местного производства и сократить объем импортных товаров на отечественных прилавках. В случае дальнейшего устойчивого спроса на казахстанскую молочную продукцию, в том числе за пределами страны, можно говорить о строительстве дополнительных МТФ и молочных заводов.

Вместе с тем вступили в силу изменения Правил субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки. Нововведения разработаны для увеличения производства и поступления на рынок таких продуктов как сливочное масло, сыр твердый и сухое молоко. Расчет субсидий в Правилах производится по расходу сырого молока для производства только указанных продуктов.

В соответствии с внесенным изменением самым важным показателем для выплаты субсидий является объем реализованной продукции, который подтверждается поступлением денег производителем через ЭСФ или банковскими платежными документами.

Такой подход в полной мере соответствует самой концепции данного вида господдержки, так как реализуя продукцию производители непосредственно участвуют в насыщении внутреннего рынка импортозависимыми видами продуктов питания.

Считаем, что предлагаемые изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения субсидий.

Ранее сообщалось об ограничении ввоза молочной продукции из России.