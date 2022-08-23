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    Заготовлено около 21 млн тонн сена в РК – Минсельхоз

    23 Августа 2022, 11:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по заготовке сена в республике доложил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оперативным данным представленным местными исполнительными органами на сегодняшний день заготовлено порядка 21 млн тонн сена, что составляет 87,3% от плана, при плане 24,1 млн тонн. В целом во всех регионах наблюдается положительная динамика хода выполнения кормоуборочных работ», - сказал Ербол Карашукеев.

    По данным МСХ, по состоянию на 22 августа заготовка сенажа составляет 1,2 млн тонн или 90,6%, соломы 1 млн тонн или 27,4%, концкорма 918 тыс. тонн или 17,6% и силоса 192 тонна или 11% от плана.

    «Здесь следует отметить, что основная заготовка данных видов кормов приходится на сентябрь и октябрь месяцы. В целом министерством проводится постоянный мониторинг хода заготовки кормов», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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