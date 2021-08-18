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    Заготовку грубых кормов планируется завершить до 15 октября – Минсельхоз

    18 Августа 2021, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о том, что организованными хозяйствами заготовлено 989 тысяч тонн сенажа, что составляет 62 % к плану. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для проведения успешной зимовки скота совместно с акиматами областей определены планы по заготовке кормов. Так, план по заготовке сена с учетом запасов составляет 23,7 млн тонн. Фактически заготовлено 19,7 млн тонн сена, или 83%. В Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях заготовлено сена свыше 90% от плана», - рассказал на заседании Правительства Ербол Карашукеев.

    По его словам, организованными хозяйствами заготовлено 989 тысяч тонн сенажа, что составляет 62 % к плану.

    «Также приступили к заготовке силоса, план составляет более 2 млн тонн. Определены планы по заготовке 4,8 млн тонн соломы и 6 млн тонн концентрированных кормов. Для северных регионов доведены увеличенные планы не только по сену, но и по заготовке соломы на случай нехватки сена в других регионах. До 15 октября прогнозируется завершение заготовки грубых кормов», - заключил и. о. министра сельского хозяйства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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