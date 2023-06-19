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    Заготавливать уголь для тепличных хозяйств будут в Казахстане с лета

    19 Июня 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проводимых работах по своевременному обеспечению фермерских теплиц углем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Острой проблемой тепличников в этом году стал вопрос обеспечения углем. В сезонный период тепличные хозяйства наравне с другими потребителями испытывают дефицит угля или его повышенную стоимость», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

    Для решения данной проблемы, по его словам, Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Дорожная карта, согласно которой в летнее время будет начата работа по заблаговременной заготовке угля, в том числе складирование запасов на точках реализации.

    «Что же касается кредитования тепличных хозяйств, то помимо универсальной программы кредитования «Агробизнес», также планируется внести изменения в существующую программу «Кен дала», которая в настоящее время предполагает финансирование только овощей открытого грунта», - отметил министр.

    «В соответствии с бюджетным законодательством требуется внесение изменений и дополнений в действующее финансово-экономическое обоснование программы кредитования, учитывая все бюджетные процессы на это потребуется дополнительное время», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Уголь
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