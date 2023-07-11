Загорания на 35 участках ликвидированы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Всего за сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрировано порядка 40 загораний сухостоя. Оперативными действиями и своевременно принятыми мерами 35 из них ликвидировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На сегодняшний день тушение производится на оставшиеся участках в Сырымском, Таскалинском и Казталовском районах.

В кризисном центре Департамента по ЧС развернут оперативной штаб в составе которого находятся все коммунальные службы.

Загорание в поселке Айтиево Теректинского района ликвидировано. Площадь загорания 50 га. Угрозы населенному пункту нет. Эвакуированные 44 жители села вернулись в свои длома. В тушении пожара были задействованы силы и средства в количестве около 220 человек, более 40 единиц техники ДЧС ЗКО, ДПФ, «Казавтотревел», Лесхоз, МИО.

Загорание в поселке Новопавловка Теректинского района ликвидировано. Площадь загорания 25 га. Снята угроза перехода огня на лесной массив. На месте работали около 50 человек и 16 ед. техники ДЧС, ДПФ, МИО и Казавтотревел.

Загорание вблизи поселке Жана Омир Теректинского района ликвидировано. Площадь загорания 17 га. Были задействованы 10 ед. техники и около 35 человек личного состава ДЧС, МИО, ДПФ и Лесхоз. Дополнительно были привлечены 2 водовоза Управления строительства и автодорог.

Природный пожар в п. Болашак Казталовского района ликвидирован. Предварительная площадь загорания 4800 га. На месте работают силы и средства ДЧС, ДПФ, НГПС, МИО порядка 100 человек и более 20 ед. техники.

В поселке Акбулак Бурлинского района загорание сухой травы ликвидировано. Площадь загорания 40 га. Всего задействованы 70 человек и более 15 ед.техники ДЧС, МИО, ДПФ, НГПС ТОО «БСП» п. Аксу, НГПС ТОО «Өрт сөндіруші», Лесхоз.

В поселке Тоганас Сырымского района происходит загорание сухой травы. Ориентировочная площадь загорания 7000 га. Угрозы населенному пункту нет. На месте работают силы ДЧС ЗКО, Актюбинской области, НГПС «Орал Өрт сөндіруші», ДПФ в количестве порядка 250 человек и более 60 ед. техники.

В сельском округе Первомайский Акжаикского района происходит загорание сухой травы. Предварительная площадь пожара 6700 га. На тушении пожара задействованы около 220 человек личного состава и более 40 ед.техники ДЧС, НГПС БатысСервисПлюс, ДПФ, МИО.

Всего по области задействованы порядка 1000 человек личного состава и более 200 ед.техники.

На сегодняшний день, в области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.