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    Загорание сухой травы в области Абай локализовано

    17 Июля 2023, 10:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Загорание сухой травы в Кокентауском сельском округе локализовано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    По информации местных исполнительных органов предварительная площадь загорания 3000 га. Загорание локализовано 17 июля в 07 часов 14 минут. В настоящее время тушение производится наземным способом. Угрозы населенным пунктам нет.⠀

    Всего в ликвидации задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС области Абай и Воинской части 68303, в количестве 115 человек и 18 единиц техники.

    Напомним, что 15 июля на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 75 км от г. Семей в Кокентауском сельского округе произошло загорание сухой травы в горной местности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МЧС Абайская область
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