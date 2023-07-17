Загорание сухой травы в области Абай локализовано

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Загорание сухой травы в Кокентауском сельском округе локализовано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

По информации местных исполнительных органов предварительная площадь загорания 3000 га. Загорание локализовано 17 июля в 07 часов 14 минут. В настоящее время тушение производится наземным способом. Угрозы населенным пунктам нет.⠀

Всего в ликвидации задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС области Абай и Воинской части 68303, в количестве 115 человек и 18 единиц техники.

Напомним, что 15 июля на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 75 км от г. Семей в Кокентауском сельского округе произошло загорание сухой травы в горной местности.