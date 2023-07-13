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    Загорание сухостоя ликвидировали в Туркестанской области

    13 Июля 2023, 10:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июля в 01.30 часов в Управление кризисных ситуаций ДЧС Туркестанской области поступила информация о возгорании в Келесском лесничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Место пожара холмистое, труднопроходимое, горное. Загорание сухостоя и кустарников локализовано в 05:50 часов и ликвидировано в 8:00 часов на предварительной площади пожара 2 га.

    В ликвидации пожара были задействованы 93 человека, 13 единиц техники лесного хозяйства и 5 ДЧС Туркестанской области.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Происшествия МЧС Пожар ДЧС
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