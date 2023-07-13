Загорание сухостоя ликвидировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июля в 01.30 часов в Управление кризисных ситуаций ДЧС Туркестанской области поступила информация о возгорании в Келесском лесничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Место пожара холмистое, труднопроходимое, горное. Загорание сухостоя и кустарников локализовано в 05:50 часов и ликвидировано в 8:00 часов на предварительной площади пожара 2 га.

В ликвидации пожара были задействованы 93 человека, 13 единиц техники лесного хозяйства и 5 ДЧС Туркестанской области.