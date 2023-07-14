Загорание сухостоя ликвидировали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, в Акмолинской области на фоне чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«14 июля в 08-50 загорание сухой травы в 15 км от села Кайнар района Биржан Сал ликвидировано. Площадь пожара по предварительной оценке составила 1100 га», - сообщают в ведомстве.

В ликвидации загорания сухой травы были задействованы 75 человек и 15 единиц техники ДЧС Акмолинской области и местных исполнительных органов.

Тем временем, продолжается тушение продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар.