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    Загорание сухостоя ликвидировали в Акмолинской области

    14 Июля 2023, 11:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, в Акмолинской области на фоне чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «14 июля в 08-50 загорание сухой травы в 15 км от села Кайнар района Биржан Сал ликвидировано. Площадь пожара по предварительной оценке составила 1100 га», - сообщают в ведомстве.

    В ликвидации загорания сухой травы были задействованы 75 человек и 15 единиц техники ДЧС Акмолинской области и местных исполнительных органов.

    Тем временем, продолжается тушение продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акмолинская область Пожар ДЧС
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