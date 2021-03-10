Загипа Балиева стала проректором аграрного университета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева назначена проректором Казахского национального аграрно-исследовательского университета в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о назначении З.Балиева подтвердила в ходе телефонного разговора.

«Совет директоров меня назначил проректором Казахского национального аграрно-исследовательского университета. С сегодняшнего для уже приступила к работе. Я буду курировать правовые вопросы, вопросы стратегии, развития инфраструктуры, цифровизации. Я переехала в Алматы», - рассказала она.

Загипа Балиева уже ознакомилась с коллективом.

«В университете много лабораторий. Здесь великолепный коллектив. Здесь работают молодые ученые, они работают над вакциной от COVID-19. Они уже зарегистрировали свою работу в ВОЗ. Здесь молодежь креативная, стрессоустойчивая, мыслящая. Здесь сильный профессорско-преподавательский состав. Приятно удивлена», - сказала экс-депутат.

По ее словам, в университете имеются лаборатории по определению качества воды, молока, фруктов, овощей. Они сейчас работают над международной сертификацией.

Напомним, Загипа Балиева была депутатом Мажилиса в IV и VI созывах. В разные годы работала министром юстиции, секретарем Центральной избирательной комиссии, уполномоченным по правам ребенка в Казахстане.

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», «Күміс алқа», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».