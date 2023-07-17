Загадочный купол обнаружили на побережье в Австралии

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Загадочный «неопознанный» купол был обнаружен на пляже в Западной Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Гигантский металлический объект был найден местными жителями на пляже Грин-Хед, примерно в 250 км к северу от Перта.

Власти штата и федеральные власти обследуют предмет, который, как считается, не имеет отношения к коммерческому самолету.

Обнаруженный объект считается опасным. Полиция просит местных жителей держаться на безопасном расстоянии.

Власти Австралии занимаются определением происхождения и характера объекта.

Жители пляжа Грин-Хед отмечают, что объект – это цилиндр был около 2,5 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину. Он был обнаружен в субботу вечером.

Эксперт по авиации Джеффри Томас заявил, что объект, возможно, является топливным баком ракеты, упавшей в Индийский океан за последние 12 месяцев.

Австралийское космическое агентство заявило, что, возможно, гигантский цилиндр мог упасть с «иностранной космической ракеты-носителя».

Возникли предположения, что цилиндр мог быть частью MH370 — самолета, пропавшего без вести у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту. Но эксперты сразу же исключили подобную возможность.