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    Загадочный купол обнаружили на побережье в Австралии

    17 Июля 2023, 17:12

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Загадочный «неопознанный» купол был обнаружен на пляже в Западной Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Гигантский металлический объект был найден местными жителями на пляже Грин-Хед, примерно в 250 км к северу от Перта.

    Власти штата и федеральные власти обследуют предмет, который, как считается, не имеет отношения к коммерческому самолету.

    Обнаруженный объект считается опасным. Полиция просит местных жителей держаться на безопасном расстоянии.

    Власти Австралии занимаются определением происхождения и характера объекта.

    Жители пляжа Грин-Хед отмечают, что объект – это цилиндр был около 2,5 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину. Он был обнаружен в субботу вечером.

    Эксперт по авиации Джеффри Томас заявил, что объект, возможно, является топливным баком ракеты, упавшей в Индийский океан за последние 12 месяцев.

    Австралийское космическое агентство заявило, что, возможно, гигантский цилиндр мог упасть с «иностранной космической ракеты-носителя».

    Возникли предположения, что цилиндр мог быть частью MH370 — самолета, пропавшего без вести у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту. Но эксперты сразу же исключили подобную возможность.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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