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    Загадочный человек в маске помогает нуждающимся Уральска

    6 Апреля 2021, 16:03

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске появился загадочный молодой человек, который помогает людям, не афишируя свое лицо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.

    В социальной сети Instagram он открыл свою страничку @chelovekvmaskee . Сюда парень выкладывает видеоотчеты своих добрых дел. У аккаунта уже появилось 2000 подписчиков. Один из самых первых роликов был снят в начале этого года. На нем парень угощает горячим чаем сотрудников коммунального предприятия, которые убирают снег на улицах. На другом видео он раздает продукты и лекарства нуждающимся семьям. 24-летний меценат скрывает свое лицо и даже интервью дает в маске. Благотворительностью мужчина начал заниматься больше года назад. Но аккаунт в соцсети появился в январе этого года.

    «Я с детства мечтал помогать людям. Возможно, это моя миссия на земле. Я выкладываю ролики для того, чтобы молодежь брала пример. Стоит помочь людям несколько раз, втягиваешься в это дело. Я не хочу хвалиться. Ведь говорят, что у добра нет имени и лица», - отметил парень. Подписчиков заинтересовала история бездомного Олега. Мужчина искал еду в мусорных контейнерах, когда его встретил человек в маске. «Мне начали писать незнакомые люди и предлагать помощь. Кто-то хотел устроить Олега на работу, кто-то предлагал восстановить документы. Самое главное, что с Олегом связались его бывшая жена и дети. Они смогли встретиться», - улыбается парень. Человек в маске рассказал, что у него есть свой маленький бизнес. Доход от него он откладывает на счет. «Я на себя практически деньги не трачу. Особо не гуляю. По мне, лучше людям помочь. Это своеобразный адреналин. С детства хотел быть героем. Мне нравится то, чем я занимаюсь, я нашел себя», - говорит незнакомец. В акимате отметили, что в планах мецената открытие специального мобильного приложения, где каждый желающий сможет одним кликом оказать материальную помощь нуждающимся.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Благотворительность Общество
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