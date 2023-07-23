Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    «Загадочные» посылки в Южной Корее: три человека попали в больницу после вскрытия

    23 Июля 2023, 13:13

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Полиция Южной Кореи начала расследование в воскресенье после того, как в международной посылке из Тайваня, доставленной в один из домов в городе Чхонан, был обнаружен неизвестный газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    В местный полицейский участок в субботу поступило сообщение о том, что неопознанная посылка из Тайваня, обернутая пластиковым пакетом, была доставлена в дом в Чхонане, в 85 км к югу от Сеула.

    На место происшествия немедленно прибыли полиция и группа взрывотехников. Они забрали подозрительный пакет для дальнейшего расследования после того, как рентгеновское сканирование пакета обнаружило внутри неопознанный газ.

    Это была последняя из более чем 1 600 подозрительных международных посылок, полученных по всей Южной Корее за последние несколько дней. Несмотря на опасения, что они могут содержать опасные или ядовитые материалы, таких веществ обнаружено не было.

    В большинстве посылок были обнаружены бальзамы для губ или другие дешевые продукты, а некоторые посылки были доставлены просто пустыми.

    Полиция изучает возможность «мошенничества», когда продавцы на платформах онлайн-покупок отправляют людям не заказанные товары после незаконного получения личной информации. Мошенничество направлено на увеличение продаж и манипулирование рейтингами продавцов на сайтах интернет-магазинов.

    Власти призвали проявлять бдительность в отношении подозрительных международных посылок. Они сказали, что цвет таких посылок может быть желтым или черным, и отправлены они могут быть из Тайваня.

    Власти обнаружили, что такие посылки изначально отправлялись из Китая и прибыли в Южную Корею после небольшой остановки на Тайване.

    Сообщения о подозрительных международных посылках начали поступать в четверг, когда случайная посылка из Тайваня была доставлена в центр социального обеспечения для инвалидов в юго-восточном городе Ульсан, пишет Yonhap.

    Три человека, работавшие на объекте, которые распаковывали посылку, были отправлены в больницу из-за головокружения и затрудненного дыхания. Полиция заподозрила, что на них мог повлиять токсичный газ из посылки. Но проверка, проведенная государственным оборонным исследовательским агентством, показала, что ничего опасного в посылке не было.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильный ветер и дожди наблюдались почти по всей территории СКО
    Лужи появились в квартирах новостройки после дождя в Петропавловске
    11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело подростка
    16 человек погибли, 36 получили ранения в ДТП в Мексике
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области