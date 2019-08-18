Загадочные артефакты, уникальная архитектура и доместикация лошади – тайны поселения Ботай в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области находится интереснейший археологический памятник - поселение эпохи энеолита (4-3 тыс. до н.э.) Ботай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поселение расположенона ровной площадке. С одной стороны – река, с другой – лес. Тот, кто никогда невидел археологических раскопок и ждет от них нечто величественное, будет весьмаудивлен. Впадины от древних жилищ, казалось бы, напоминают вырезанные в землеквадраты. На взгляд обывателя ничего выдающегося. Однако эти места хранятудивительные исторические факты о ботайской культуре.

Обнаружили поселение в1980 году, когда вода размыла берег реки Иман-Бурлук и обнажились кости. Сэтого времени продолжаются исследования уникальной археологической находки.Руководит работой профессор археологии Виктор Зайберт.

Исследования ученыхразных стран подтвердили, что именно на территории Северо-Казахстанской областипроизошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э. В этом заключается основная историческаяценность Ботая.

Факт доместикациилошади именно в Северном Казахстане пытались оспаривать. Сам профессор Зайбертотносится к этому вопросу философски и отмечает, что почти за сорок лет принципиальныхпредложений из научного мира не поступило. Он уверен, что именно на этойтерритории впервые одомашнили лошадь.

«В 6 тысячелетиипроизошел великий потоп, и установилась современная акватория Черного моря. Впроцессе потопа и до потопа значительная часть населения вышла в степь. Знатокидоместикации животных оказались в степи. Степь тогда была с двухметровымтравостоем. Лошадей было не видно в траве, и их было миллионы. Так и произошелмировой феномен ботайской культуры. Коневодческая коммуникация затем внедриласьво все культуры. В Ботае закладываются все основы степной жизни. Генетическиеэлементы показывают, что R1B – протокипчакская конфедерация - началасьв Ботае и продолжается по сей день. Когда сделали геном ботайского человека имой личный, у нас совпал на 100%», - говорит В. Зайберт.

Площадь Ботая – более20 га. За годы исследований археологи вскрыли более 15 тысяч квадратных метров,изучили свыше 100 жилищ, обнаружили более 200 тысяч артефактов и десятки тысячкостей животных – практически все они принадлежат лошадям.

Среди сотен тысячартефактов В. Зайберт выделил 2, которые рассматриваются археологами на уровнефантастики. Один из них - человеческий череп с остатками трепанации на живомчеловеке.

«Трепанация сделана ввозрасте 11 лет. Этот человек родился гермафродитом. В процессе перехода его вовзрослую возрастную группу ему сделали такую операцию. Он жил еще 17-18 лет.Скорее всего, был шаманом. После смерти его голову отделили и поставили в нишужилища. Думаю, это связано с энергетическими опытами», - рассказываетпрофессор.

Второй артефакт –бусина из жесткого камня черного цвета диаметром 4 мм и длиной 3,5 см.

«С торцов бусины естьотверстия, в которые входят только английские булавки. Обыкновенные иглы снитью не заходят. Когда мы посмотрели с помощью микроскопа внутрь бусины, тоувидели маленькую механическую пещерку. То есть входное отверстие в центрерасширяется и снова завершается. Камень жесткий. Как ботайцы смогли этосделать, неизвестно», - говорит В. Зайберт.

Артефакты на Ботаепродолжают находить. В этом году археологи начали создавать экспериментальноежилище для выработки новых методологий анализа древних жилищ.

«Мы выработалиособенности адаптации людей ботайской культуры в экстремальных условиях,холодных зимах. Они разработали методы защиты от мороза. Мы увидели их послеанализа земляных пластов. Оказывается, ботайцы широко использовали элементарныеплетневые маты. Корзина послужила эврикой для создания самого ботайского жилищаи юрты. Ботайцы широко пользовались плетнем, обмазывали его, защищали стенкижилища, стелили на пол – таким образом утепляли. Деревянное перекрытие, крытойпластами, создавало стопроцентое закрытие от температуры», - рассказывает В. Зайберт.

Ученые говорят, чтоинтересен сам принцип использования окружающих материалов – дерева, плетня,ивы. По словам В. Зайберта, современные архитекторы не представляли, что моделькорзины – это модель мощнейшей архитектурной конструкции.

«Деревянныйшестиугольник правильной геометрической формы – начальная форма котлована. Таконструкция, которая будет накладываться на стены котлована, может держатьсятолько за счет своего геометризма и равномерного распределения центра тяжестипо периметру жилища. В этой конструкции не требуются столбовые опоры. Значит,она будет прочной долгое время. Люди ставили жилище до 120 квадратных метров ввиде единого столба. В процессе строительства этот принцип корзины оказывалсяжестким, упругим. Когда я привез архитекторов на одну из моделей, они былипотрясены», - вспоминает В. Зайберт.

В первый год раскопокархеологи обнаружили дисковидную яму глубиной 3 метра и диаметром 2,5 метра. В.Зайберт говорит, что она была вся запечатана четвертушками лошадей. Это первыеконсервы. Ботайцы закладывали мясо на три метра, сверху закрывали камнями иразводили огонь. Примерно месяц жгли костер. Кислород выгорал, мясо готовилось.

«Во времена миграциибрали мясо с собой. Накануне вскрытия рек люди переходили по льду и оказывалисьв других районах. Мы говорим о цикле жайляу и шежире. Многие исследователиограничивают шежире истоками родства. На самом деле - это начало системы историко-культурногообъединения страны и огромной территории Урало-Иртышского междуречья. Не имеяармии, оборонительных стен, танков, казахи сумели за счет этой системысохранить огромную территорию. В Урало-Иртышском междуречье – современнаятерритория Казахстана – было много поселений. В ботайское время она начиналаформироваться как единая культурная ценность», - отмечает В. Зайберт.

Профессор говорит, чтодепрессия ботайской культуры связана с повышением температуры планеты. В началетретьего тысячелетия началось опустынивание. Солнечная радиация увеличилась на2 градуса. Этого хватило, чтобы вместо степей появились пустыни.

На Ботае частые гости –ученые из Великобритании, Франции, Германии, Китая, Дании, Литвы, США. У них сказахстанскими учеными есть определенная договоренность и направлениедеятельности.

«Более 30 западныхспециалистов занимаются ботайской культурой. Мы с ними четко поделили тематику.Мы работаем над историко-культурными проблемами: история народа, этноса,культуры. Иностранцы, владея новыми технологиями, открывают содержаниеартефактов. Так были высеяны молекулы кумыса, выявляются остатки крови нанаконечниках копий и стрел, определяют кровь человека или животного», - говоритВ. Зайберт.

Археологам предстоитбольшая работа. Пока неизвестно, какие еще тайны хранит Ботай. По всейтерритории памятника разбросаны жилища. Их выдает темно-зеленая трава, болеесочная и заметная, по сравнению со всем покровом. Чернозем указывает, гдеискать остатки жизнедеятельности ботайцев.

Ровно год назад открылигосударственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай». В. Зайбертсчитает, что это старт новой эпохи в изучении ботайской культуры. Открываетсяновая страница в подготовке материалов, артефактов, исторических контекстов длясоздания экспозиции музея-заповедника.

«Здесь будетцентральный павильон, в котором будет демонстрироваться история ботайскойкультуры. Воссоздание жилища ботайцев. Планируется музей архитектуры, лошади,археологии и другие. Здесь будет программа «Человек и конь», манежи», -поделился планами В. Зайберт.