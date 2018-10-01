Заемщики не активны по программе рефинансирования ипотеки - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Казахстана Александр Терентьев в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о промежуточных итогах госпрограммы рефинансирования ипотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 октября 2018 года банками одобрено на рефинансирование 25 018 заявок на сумму 155,2 млрд. тенге, рефинансировано 22 938 займов на сумму 132,6 млрд тенге. Между тем с учетом револьверного механизма освоения средств до 2026 года программой планируется охватить порядка 40 000 займов», - рассказал Александр Терентьев.

Он напомнил, что с 2015 года во исполнение поручения Главы государства регулятором реализуется программа рефинансирования ипотечных займов. Ее целью было оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы.

Александр Терентьев также рассказал о втором блоке поправок в программу, которые были утверждены в марте этого года, которые предусматривают рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года, то есть по 188,35 тенге за доллар США. Сумма курсовой разницы порядка 156 млрд тенге будет покрываться за счет средств регулятора.

«В свою очередь, банки простят задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге. Совместно с Администрацией Президента мы провели серьезную аналитическую работу и пришли к выводу, что выполнение этого поручения Президента дополнительно сможет охватить порядка 22 тысяч заемщиков. В результате по итогам реализации программы в Казахстане будет полностью решен вопрос по всем валютным займам физических лиц, обеспеченных жилой недвижимостью», - прокомментировал Александр Терентьев.

По его словам, наблюдается недостаточная активность, как со стороны заемщиков, так и со стороны финансовых институтов.

«Мы неоднократно сообщали через самые различные каналы коммуникаций о том, что получатели валютной ипотеки должны до декабря текущего года обратиться в банк с заявкой на конвертацию своего займа в тенге. Однако по состоянию на 1 октября 2018 года банками одобрены 3 460 заявок на рефинансирование валютных ипотечных займов на сумму 28,4 млрд тенге, рефинансированы 2 282 займа на сумму 15,9 млрд тенге. Хотелось бы еще раз напомнить о том, что сроки действия программы ограничены. Срок программы истекает 30 декабря 2018 года, при этом банками заявки принимаются до 15 декабря 2018 года», - отметил Александр Терентьев.