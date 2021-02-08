Задушившей новорожденного ребенка матери вынесли приговор в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 февраля 2021 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы столицы С., признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда столицы.

Гр. С. 22 августа 2020 года родила ребёнка, а после задушила новорожденного.

«Судом действия С. квалифицированы как убийство матерью своего новорожденного ребенка после родов в условиях психотравмирующей ситуации в состоянии страха, так как роды принимала у себя сама, в ванной комнате, а в соседней комнате находились брат, сноха и мать (статья 100 УК РК). Данное состояние подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы и показаниями эксперта».

Суд учел, что С. совершила преступление средней тяжести, раскаялась в содеянном, а также состояние здоровья обвиняемой (диабет 1 степени, ожирение 140 килограммов). Приговором суда ей назначено 2 года ограничения свободы.

«Санкция статьи 100 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. При наличии смягчающих обстоятельств суд не мог назначить наказание больше половины максимального срока, то есть больше 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в суде.