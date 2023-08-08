Задолженность по зарплате в Казахстане составила 4,4 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 15,3 тыс. работников, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда на 597 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,2 тыс. работниками на сумму более 4,4 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 657 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 87,5 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,3 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд тенге.