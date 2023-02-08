Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Задолжавшую 6 млн тенге кредиторам женщину нашла полиция ВКО

    8 Февраля 2023, 14:04

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Женщину, задолжавшую 6 млн тенге кредиторам, нашла полиция ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 47-летней неплательщицы долгов. Уже более пяти лет женщина имеет задолженность в размере более 6 млн тенге в пользу одного из казахстанских банков. Сотрудники миграционной службы установили местонахождение неплательщицы. Установлено, что разыскиваемая, сменив номер телефона, поменяла и адрес проживания, переехав в другой город. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

    В Восточно-Казахстанской области за 2022 год полицейские выявили более 120 неплательщиков долгов и алиментщиков. Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (ст. 669 КоАП РК) и уголовная ответственность (ст. 139 УК РК).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
    Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
    Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
    Пятый день разыскивают школьницу в Уральске
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров