Задолжавшего государству 46 млн тенге шымкентца разыскали при помощи соцсетей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские прокуроры установили разыскиваемого должника, передает МИА «Казинформ».

Должник был объявлен в розыск государственным судебным исполнителем в сентябре 2018 года. Он имеет задолженность перед государством более 46 млн. тенге.

Исполнительные действия были приостановлены в связи с его розыском. На протяжении одного года ни судебным исполнителям, ни органами миграционной полиции не было установлено местонахождение этого должника.

Прокуратура города с помощью информационных систем и социальных сетей установила должника, после чего он передан государственному судебному исполнителю.

На следующий день в отношении должника возбуждено административное производство за неисполнение решения суда и в отношении него наложен штраф в размере 12 625 тенге (постановлением специализированного административного суда г.Шымкент от 18.09.2019 года по ст.669 КоАП) . Дальнейшее исполнение решения суда находится на контроле.