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    Задержку в работах по заготовке кормов пояснили в Атырау

    24 Августа 2022, 23:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства 23 августа Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов сообщил, что Атырауская область опаздывает с графиком по заготовке кормов на предстоящую зиму, поручив усилить темпы работ. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Багдат Рустемов на пресс-конференции прокомментировал сложившуюся ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в области в этом году должно быть заготовлено 553 тыс. 130 тонн грубых кормов. На данный момент заготовлено 433 тыс. 400 тонн, то есть 78,4 %. На задержку работ по заготовке кормов повлияла погода в регионе. Из-за частых осадков работы по заготовке сена начались с опозданием. В других регионах страны теплеет раньше, поэтому работы начинаются соответственно рано. Но мы продолжим заготовку зимних кормов до октября и успеем выполнить оставшиеся 22 %», – сообщил Багдат Рустемов.

    В настоящее время в районах для заготовки грубых кормов задействованы 1 тыс. 769 человек, 604 трактора, 158 автомашин, 401 прицеп, 296 косильных агрегатов, 178 сенокосилок.

    На пресс-конференции заместитель руководителя управления сельского хозяйства сообщил также об обеспечении крестьян дизельным топливом.

    «Общая площадь посевов в области в этом году 10 тыс. 099 га. Сейчас убрано 3 тыс. 595 га от общей посевной площади, то есть 35,6 %. Для весенних полевых работ была выделена 1 тыс. 080 тонн дизельного топлива. А на осенние полевые работы 480 тонн дизельного топлива. Оно отпускается по льготной цене в 200 тенге за литр согласно запросам хозяйственных структур через установленного оператора», - сообщил Багдат Рустемов.

    Обильные весенние осадки и полноводность рек и озер в этом году позволяют заготовить 80-90 % необходимых для региона кормов. Оставшаяся часть будет закуплена в соседних регионах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Правительство РК Атырауская область Сельское хозяйство Погода
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