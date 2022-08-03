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Задержку рейса Алматы-Анталья объяснили в Комитете гражданской авиации
3 Августа 2022 18:18

Задержку рейса Алматы-Анталья объяснили в Комитете гражданской авиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитет гражданской авиации объяснили задержку рейсов по маршруту Алматы – Анталья и Анталья – Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рейс KC915 по маршруту Алматы – Анталья от 3 августа 2022 года планировался в 09:40 по местному времени на воздушном судне Б-767 (регистрационный номер P4-KEA).

По технической причине произведена замена воздушного судна и рейс задержан до 18:00 3 августа 2022 года по времени Алматы. Время задержки составит 8 часов 20 минут.

Рейс KC916 по маршруту Анталья – Алматы от 3 августа 2022 года также задержан с 13:40 до 21:40 по времени Антальи по причине позднего прибытия воздушного судна», - проинформировали в комитете.

Всем пассажирам задержанного рейса предусмотрено оказание услуг (комната матери и ребенка, прохладительные напитки, питание, гостиница), согласно статье 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения авиакомпанией данных требований, пассажиры могут обратиться с 9:00 до 18:00 в департамент перевозок АО «Авиационная администрация Казахстана».

«Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса», - резюмировали в комитете.

Ранее сообщалось, что свыше 9 млн тенге выплатит штраф авиакомпания Air Astana за задержку рейса. 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы – Шымкент авиаперевозчика «Fly Arystan», входящего в группу компаний Air Astana, задержали на 15 часов 10 минут.


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