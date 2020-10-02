Задержку обработки запросов в системе «Праймериз» прокомментировал секретарь «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей прокомментировал задержку обработки запросов и осложнения с доступом в систему «Праймериз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу секретаря партии в сети Facebook.

«Уважаемые друзья! По состоянию на 12:00 часов, cистема «Праймериз» работает в штатном режиме. Все желающие могут проголосовать. К данному моменту уже сделали свой выбор свыше 337 тысяч партийцев по всей стране. Это более 46% от числа всех авторизованных лиц.

Партийцы, проживающие в местах без доступа к интернету, смогут проголосовать 3 октября на специальных избирательных участках традиционно по бумажным бюллетеням. Этим правом могут воспользоваться 82 214 партийцев. Хочу детально прояснить ситуацию по задержке обработки запросов и осложнений с доступом в систему. Голосование в электронном формате проводится впервые не только в Казахстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе. С первых дней старта праймериз мы понимали, что будет очень большая нагрузка на систему.

Архитектура системы «Праймериз» работает правильно. Высокий интерес партийцев и общественности Казахстана к выборам дали значительное число одновременных обращений, из-за этого и начали возникать временные сложности с доступом. Кандидаты и их доверенные лица в режиме реального времени наблюдают за ходом голосования. Интересующиеся и наблюдатели также заходят в систему и остаются там. В системе постоянно находятся свыше 50 тысяч пользователей. Сетевая нагрузка легла на два направления: процесс голосования и фиксацию результатов.

За минувшую ночь разработчики информационной системы проделали большую работу. Проведена оптимизация запросов. Теперь функции по голосованию и просмотру результатов разведены на два сервера и интернет-сайта. Голосование ведется через специальный раздел https://vote.primaries.kz/а результаты выводятся в режиме реального времени на портал https://primaries.kz/.

Подчеркиваю, результаты голосования теперь доступны только на сайте primaries.kz. Также обновлено расписание по обработке и выводу результатов голосования. Данные обновляются каждые 30 минут. Просмотр результатов может загружаться с задержкой из-за большого числа одновременных запросов. Работа технических служб переведена в круглосуточный режим. Напомню, система «Праймериз» обеспечивает конфиденциальность выбора. Каждый голос учтен, обработан и отражается в системе.

Уважаемые партийцы!

В ходе агитации на праймериз была реальная конкурентная борьба. По графику до конца голосования еще достаточно времени. Подводить итоги рано. Всем участникам праймериз рекомендую не снижать темп агитации и бороться за каждый голос! Недопустимо принуждение и давление на голосующих. Никто не должен решать за Вас! Это ваше право, и личная ответственность за будущее не только партии, но и страны. Любые нарушения условий честного голосования будут жестко пресекаться. Виновных накажут. Службы партийного контроля работают в усиленном режиме. Правила одинаковы для всех, исключений нет. При этом, обращаю внимание, что обвинения не должны быть голословными. Все обращения следует подкреплять конкретными фактами.

Сейчас Комитетом партийного контроля проводится проверка по фактам фальсификации голосования, изложенным в публичном заявлении Лауры Маликовой. Если они будут подтверждены, то кандидат, допустивший нарушения, будет снят с гонки.

Уже есть случаи привлечения к ответственности партийцев, вплоть до исключения из «Nur Otan», за принуждение к голосованию в Туркестанской и Акмолинской областях. В г.Нур-Султан сняты с регистрации 3 кандидата праймериз, включая первого заместителя Алматинского районного филиала. За допущенные нарушения при авторизации членов партии в системе «Праймериз» вынесены дисциплинарные взыскания первому заместителю председателя Балхашского городского филиала, председателям ППО «Ардагер», ППО «Гүлдер», ППО «Станция Балхаш» и ППО «Шипагер». Информация о нарушениях и наказаниях сразу предоставляется в СМИ.

По любым нарушениям следует обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Еще раз повторяю, партия заинтересована в обеспечении честных, прозрачных и конкурентных внутрипартийных выборов», - написал Алибек Алденей.



