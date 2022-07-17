Задержки рейсов и нехватку персонала вызвал ковид в аэропортах Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В пиковый отпускной период в крупных аэропортах Германии наблюдаются задержки рейсов, нехватка персонала, очереди на стойках регистрации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет германская воскресная газета Bild am Sonntag , в аэропорту Франкфурта наблюдаются проблемы с доставкой багажа авиапассажиров. По данным немецкого СМИ, во франкфуртском аэропорту ежедневно остаются недоставленными порядка 5 тыс. чемоданов пассажиров Lufthansa.

В связи с этим, багаж теперь грузовиками доставляется из Франкфурта в Мюнхен и оттуда распределяется в точки назначения.

Основной причиной сложившегося коллапса считается нехватка персонала на стойках регистрации авиакомпании.

Представитель Lufthansa прокомментировал, что уровень заболеваемости ковидом среди наземного персонала резко вырос. Из-за COVID-19 и физического переутомления уровень заболеваемости достигает 30 процентов. В то же время, среди летного состава и бортпроводников эти данные значительно ниже.

Тем не менее, представителя аэропорта Франкфурта уверены, что смогут справиться с периодом пиковых отпусков практически без хаоса. Несмотря на то, что ежедневно франкфуртский аэропорт обслуживает до 200 тыс. пассажиров.

«Мы сделали все возможное, чтобы система работала стабильно», — сказал представитель аэропорта Юрген Харрер.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам убедиться, что их паспорт действителен, въездные документы в пункт назначения заполнены. Соблюдены нормы провоза электроники, жидкостей в ручной клади. Напоминается, что электронные сигареты, зарядные устройства, зажигалки, должны находиться в ручной клади, а не в багаже. И лучше зарегистрироваться онлайн, предварительно сдав багаж.

В общем с июня по конец августа текущего года авиакомпания Lufthansa отменила 5,8 тыс. рейсов. Большинство отмененных рейсов должны были быть выполнены из аэропортов Франкфурта и Мюнхена.

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