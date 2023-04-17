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    Задержка рейсов наблюдается в Международном аэропорту Астаны

    17 Апреля 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Астаны наблюдается задержка рейсов из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    По состоянию на 11:30 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

    «Air Astana» (Fly Arystan):

    - КС 7053 Алматы – Астана;

    - КС 7054 Астана – Алматы;

    - КС 7364 Туркестан – Астана;

    - КС 621 Алматы – Астана;

    - КС 981 Астана – Атырау;

    - КС 982 Атырау – Астана;

    - КС 7363 Астана – Туркестан;

    - КС 7391 Астана – Актобе;

    - КС 7392 Актобе – Астана; «SCAT»:

    - DV 766 Атырау – Астана;

    - DV 5248 Астана – Шарм-эль-Шейх; - DV 843 Астана – Ереван;

    - DV 844 Ереван – Астана;

    - DV 715 Астана – Шымкент;

    - DV 803 Астана – Москва;

    «Qazaq Air»:

    - IQ 354 Алматы – Астана;

    - IQ 359 Астана – Алматы;

    - IQ 437 Астана – Петропавловск; - IQ 438 Петропавловск – Астана; - IQ 521 Астана – Омск;

    - IQ 522 Омск – Астана;

    - IQ 408 Шымкент – Астана;

    - IQ 366 Алматы – Астана;

    - IQ 369 Астана – Туркестан; «Pegasus»:

    - РС 229 Астана – Стамбул;

    - РС 228 Стамбул – Астана;

    «Fly Dubai»:

    - FZ 1304 Астана – Дубай;

    - FZ 1307 Дубай – Астана;

    - FZ 1308 Астана – Дубай;

    «Air Cairo»:

    - SM884 Астана - Шарм-эль-шейх; - SM883 Шарм-эль-шейх – Астана;

    «Anadolujet»:

    - ТК-4333 Астана – Анкара.

    Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс. На дорогах произошло более 140 ДТП.

    Школьников перевели на дистанционный формат обучения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Аэропорт Авиация
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