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    Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД

    15 Декабря 2022, 01:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Программа «Қорғау», которая позволяет полицейскому работать только с «опасными водителями», начала свою работу в Кокшетау. Об этом сообщил на встрече с населением Акмолинской области министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметил слабую дорожную инфраструктуру Акмолинской области. Требуется установка 390 знаков, 15 дорожных светофоров, 5 пешеходных светофоров, 37 км искусственного освещения. М. Ахметжанов обратился к акимату региона с просьбой активно заняться решением этих вопросов, ведь они рассмотрены на заседании Правительства.

    На сегодняшний день в Казахстане внедрена разработана программа «Қорғау», которая позволяет полицейскому работать только с «опасными водителями». Пока она используется в девяти городах: Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Петропавловске, Туркестане, Семее и Таразе.

    «Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске, нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится опасный водитель», - пояснил М. Ахметжанов.

    С помощью программы уже выявлено 777 фактов использования подложных номеров, установлено 2700 водителей, лишенных прав, изъято почти 5 тысяч госномеров, на штрафстоянку водворено порядка 13,5 тысяч автомашин.

    «Теперь система будет функционировать и в Кокшетау. У вас также много злостных нарушителей. Ими совершены более 9 тысяч нарушений ПДД. Сумма штрафа превышает 208 млн тенге. 28 транспортных средств имеют более 10 нарушений на 10 млн тенге», - отметил министр.

    Были перечислены самые злостные нарушители. К примеру, за автотранспортом «Хонда Одиссей» с кыргызскими номерами числится 31 нарушение ПДД на сумму 660 тысяч тенге. За «Тойота Камри», использующей подложный госномер, 23 нарушения на 475 тысяч тенге. За автомашиной «Лада Ларгус» - 21 нарушение ПДД на 414 тысяч тенге.

    «Поручаю начальнику департамента полиции задержать эти автомашины. Водворить на штрафстоянку. Эти водители не должны создавать риски для жизни наших граждан!» - резюмировал М. Ахметжанов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Борьба с преступностью МВД РК Актобе
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