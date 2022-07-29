Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Задержаны все подозреваемые в смертельной перестрелке в Есике

    29 Июля 2022, 01:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Задержаны и помещены под стражу трое подозреваемых, 1992-1999 годов рождения, которые являются местными жителями, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности и отбывавшие наказание в исправительных учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    «Основной фигурант был задержан в течение первых суток. Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента», - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

    Расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающее «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Хулиганство с применением оружия».

    Ранее, в ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Три палестинца погибли при операции израильских военных в лагере беженцев Дженин
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске