Задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений» - прокомментировали в ведомстве.
Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.
Напомним, 11 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором «Оператора РОП».
19 января сообщалось, что Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором.
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.