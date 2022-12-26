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    Задержаны трое совершивших разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане

    26 Декабря 2022, 17:14

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Задержана преступная группа, совершившая разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 декабря к полицейским Талдыкоргана обратились три алматинки с заявлением о разбойном нападении. Девушек избили, отобрав деньги и телефоны на общую сумму около 1,7 млн тенге.

    Как выяснилось, молодые женщины планировали открыть в городе массажный салон, арендовав для него жилое помещение в одном из микрорайонов.

    «Сотрудникам полиции удалось установить троих мужчин, один из которых – местный житель, двое других - из Алматы. Все трое ранее судимы за кражи и грабежи. Задержана и одна из знакомых потерпевших, которая также ранее привлекалась к уголовной ответственности и, в этом случае, исполняла роль наводчицы», – сообщил следователь управления полиции Талдыкоргана Улан Каптагаев.

    По факту начато досудебное расследование. Трое подозреваемых с санкции суда помещены под стражу. Женщина находится под подпиской о невыезде.
    Борьба с преступностью МВД РК Жетысуская область
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