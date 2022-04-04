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    Задержаны руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний

    4 Апреля 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей (последний километр). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    «Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

    Руководители двух подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу», - сообщила Антикоррупционная служба.

    Итоговое решение о виновности будет определено судом.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Коррупция
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