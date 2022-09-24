Задержаны подозреваемые в смерти студента в общежитии Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Шымкента арестовали подозреваемых в смерти студента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно первичной справке судебно-медицинского эксперта смерть наступила от асфексии вследствие закрытия дыхательных путей рвотными массами.

Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Сотрудниками полиции проводится расследование по ч.3 ст.106 УК РК.

Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября в дежурную часть УП аль-Фарабийского района от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей тела студента 1-го курса.

Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.



