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    Задержаны подозреваемые в смерти студента в общежитии Шымкента

    24 Сентября 2022, 15:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Шымкента арестовали подозреваемых в смерти студента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно первичной справке судебно-медицинского эксперта смерть наступила от асфексии вследствие закрытия дыхательных путей рвотными массами.

    Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Сотрудниками полиции проводится расследование по ч.3 ст.106 УК РК.

    Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября в дежурную часть УП аль-Фарабийского района от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей тела студента 1-го курса.

    Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Борьба с преступностью Шымкент Общество
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