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    15:51, 10 Март 2021 | GMT +6

    Задержаны подозреваемые в присвоении 1,5 млрд тенге АО ГМК «Казахалтын»

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинскими полицейскими задержаны 37-летняя работник финансового отдела АО ГМК «Казахалтын» и ее гражданский супруг, подозреваемые в хищении 1,5 млрд тенге со счета компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще 23 февраля представители АО ГМК «Казахалтын» обратились в полицию по факту хищения со счета компании 1 млрд 533 млн тенге.

    «Для раскрытия преступления была незамедлительно создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников подразделений криминальной полиции и следствия. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере», санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы», - уточнили в ведомстве.

    По результатам проведения комплекса розыскных мероприятий полицейскими в городе Нур-Султане были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 37-летняя работник финансового отдела предприятия и ее 38- летний гражданский супруг. В отношении задержанных судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    «Органом следствия в рамках расследования принимаются меры обеспечения возмещения ущерба. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в ведомства.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы Акмолинская область
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