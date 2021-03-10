Задержаны подозреваемые в присвоении 1,5 млрд тенге АО ГМК «Казахалтын»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинскими полицейскими задержаны 37-летняя работник финансового отдела АО ГМК «Казахалтын» и ее гражданский супруг, подозреваемые в хищении 1,5 млрд тенге со счета компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще 23 февраля представители АО ГМК «Казахалтын» обратились в полицию по факту хищения со счета компании 1 млрд 533 млн тенге.

«Для раскрытия преступления была незамедлительно создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников подразделений криминальной полиции и следствия. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере», санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы», - уточнили в ведомстве.

По результатам проведения комплекса розыскных мероприятий полицейскими в городе Нур-Султане были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 37-летняя работник финансового отдела предприятия и ее 38- летний гражданский супруг. В отношении задержанных судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Органом следствия в рамках расследования принимаются меры обеспечения возмещения ущерба. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в ведомства.