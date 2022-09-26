Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Задержаны подозреваемые в перестрелке в Шу

    26 Сентября 2022, 07:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -Полицейские задержали подозреваемых в перестрелке в Шу, в ходе которой погиб один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Установлены все участники преступления. По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 п.1 Уголовного кодекса («Убийство»)», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмас Саламатов.

    Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС.

    Четвёртый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.

    Как сообщалось ранее, 25 сентября в перестрелке в Шуском районе Жамбылской области получили ранения четыре человека, один скончался в больнице.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Крупный торговый центр «заминировали» в Таразе
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной