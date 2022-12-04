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    Задержаны организаторы базировавшегося в квартире подпольного покер-клуба в Актау

    4 Декабря 2022, 22:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Игорный бизнес процветал в квартире одного из жилых комплексов в 15 микрорайоне Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации полиции, 3 декабря в 02:15 в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали организаторов незаконного игорного бизнеса.

    При обыске по адресу изъяты один игровой стол, 154 фишки для игры в покер, 16 пачек игровых карт и две самодельные пластиковые бутылки для употребления марихуаны.

    У самого организатора изъято 374 тыс. 500 тенге, 200 долларов, 50 евро, а также один сверток с марихуаной.

    В помещении кроме них находились официантка и посетители, которые играли в покер.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части второй статьи 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
    Борьба с преступностью Происшествия Мангистауская область
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